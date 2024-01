Gasperini, sfida infinita con la Fiorentina. Ma stavolta in panchina non ci sarà

Firenze, 11 gennaio 2024 - A livello puramente statistico le due semifinali di Coppa Italia in programma ad aprile tra Fiorentina e Atalanta saranno la 34° e 35° sfida di Gian Piero Gasperini ai gigliati. I trentatre precedenti raccontano tanto, specialmente negli ultimi anni, di un rapporto burrascoso tra il tecnico di Grugliasco e la tifoseria viola.

Molti gli episodi, anche se spesso la genesi viene attribuita a Genoa-Fiorentina del febbraio 2009. Sfida Champions, con le squadre punto a punto. Genoa avanti 3-0, ripreso poi dalla tripletta di Mutu. Una gara storica per la Fiorentina di Prandelli, che riuscì poi a tenere a distanza i rossoblù fino alla fine del torneo. Al termine della partita Gasperini non parlò per protesta nei confronti della direzione di gara di Rizzoli. Fu un post bollente, con alcuni tifosi genoani che assalirono il pullman della Fiorentina. Uno di loro rimase in rianimazione per un mese.

Il resto è storia più recente. L'accusa da parte di Gasp a Chiesa di essere un 'tuffatore' (per un rigore dubbio concesso all'allora attaccante viola) ha avuto un effetto detonante. Episodio che ha segnato un prima e un dopo nelle partite tra Fiorentina e Atalanta. Nell'ultimo incrocio, lo scorso settembre, Gasp è tornato a parlare dell'accoglienza dei fiorentini nei suoi confronti. «Non è piacevole, a volte mi sembra uno stadio di buoi che danno del cornuto all’asino». Frase che scatenò anche la reazione verbale del presidente Commisso.

Stavolta però non sarà in panchina. La gara d'andata sarà disputata al 'Franchi' (3 o 4 aprile) e Gasperini sarà sicuramente squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata ieri sera contro il Milan, quando ha platealmente contestato la decisione dell'arbitro Di Bello (poi lo ha definito “un grande maleducato”) di non assegnare un rigore a De Roon.