Coppa Italia, Fiorentina in semifinale contro l’Atalanta: Milan sconfitto per 1-2

Firenze, 10 gennaio 2024 – La Fiorentina affronterà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia 2023-2024. Decisiva per la squadra di Gasperini la vittoria a San Siro contro il Milan per 1-2. I gol nel primo tempo al 45' di Leao, al 47' di Koopmeiners; nel secondo tempo al 14' di Koopmeiners su rigore.

Nell’altra semifinale posto assicurato per la Lazio che nel derby oggi ha battuto la Roma per 1-0. I biancocelesti affronteranno la squadra vincente tra Juventus-Frosinone, in programma domani, giovedì 11 gennaio, alle ore 21.

Le semifinali di Coppa Italia si disputeranno in un doppio confronto e si giocheranno tutte ad aprile: le sfide d'andata sono state fissate per il 3-4 aprile 2024 mentre quelle di ritorno saranno intorno al 24-25 aprile. Tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta tv in chiaro su Mediaset.