Giovanili. Primavera contro il Milan domani al Viola Park. Tre punti per guidare (da soli) la classifica

Tornerà in campo domani alle 18 la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa, capolista del campionato e reduce da tre vittorie di fila, ospiterà al Viola Park il Milan dell’ex Guidi che staziona al 7’ posto. Per Rubino e compagni è l’occasione di centrare un altro successo e riconquistare in solitaria il primato (al momento i viola sono stati raggiunti dalla Lazio a quota 18 punti). Di nuovo tutti a disposizione i giovani che sono stati convocati da Palladino in Conference, ovvero Rubino, Harder e Caprini (non ci sarà invece Baroncelli che deve scontare ancora tre turni di squalifica).

A.Gian.