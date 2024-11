L’iniziativa della famiglia del dg viola. E’ nata la ’Joe Barone Foundation’ per il sociale

A distanza di otto mesi dalla scomparsa dell’ex direttore generale della Fiorentina è nata la ‘Joe Barone Foundation’, fondazione che prende il nome dall’ex dirigente, non solo per onorarne la memoria ma per aiutare bambini e disabili, oltre che le associazioni sportive nel reperire defibrillatori.

Lo ha annunciato il figlio Giuseppe nel corso di un’intervista al Tgr Rai della Toscana. "Lui era sempre qui, non tornava spesso a New York perché era innamorato della città. Firenze è un orgoglio per tutti, lo era anche per lui. Questa città ci regala tante emozioni, momenti belli e brutti ma siamo contenti di essere qui e non smetteremo mai di ringraziare il popolo viola per quello che ha fatto per la nostra famiglia".

Sui social è presente la pagina dedicata alla ‘Joe Barone Foundation’, che conta già diverse centinaia di follower: "Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della Fondazione Joe Barone, creata per onorare la vita e l’eredità di un uomo che ha creduto nel potere della comunità e del restituire. Unisciti a noi per celebrare la memoria di Joe e costruire un futuro più luminoso".

Alessandro Latini