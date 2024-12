Gli avversari. Borges alza il tiro: "Siamo pronti»

Rui Borges alla vigilia si mostra fiducioso anche se deve fare i conti con diverse assenze per infortunio. "E’ vero, ci manca qualche giocatore (sicuramente l’attaccante Oliveira e l’ex Bruno Gaspar, ndr) ma tutta la squadra è pronta per fare una bella prestazione. La Fiorentina è una squadra difficile da affrontare anche per la sua fisicità e la sua qualità, saremo molto esigenti con noi stessi. Hanno fatto tanti gol in questa Conference ma noi siamo motivati e vogliamo vincere la partita". Rispetto alle partite europee precedenti il livello per il Guimaraes si alza notevolmente. "Per noi non è una verifica. Sarà una partita difficile, ma nella Liga portoghese nelle partite che abbiamo disputato contro le grandi squadre abbiamo sempre fatto ottime partite. Ovviamente la Fiorentina è una grande squadra ma è con questo tipo di club che siamo più motivati. I calciatori vogliono disputare queste gare perché sono più stimolati. Poi ci sono i tifosi che ci tengono molto e che ci daranno un’ulteriore spinta".

Alla vigilia ha parlato anche il capitano, il portiere Bruno Varela. "Ci aspettiamo una partita difficile vista la qualità dei giocatori e la storia della Fiorentina. Loro sono senza dubbio i favoriti. Sono preparati per questo tipo di partite e sono motivati e competitivi: è chiaro che come noi vogliano raggiungere gli ottavi di finale".

Alessandro Latini