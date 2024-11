Gli avversari. Carcedo sogna in grande: "Vogliamo fare risultato»

Juan Carlos Carcedo alla Fiorentina un brutto scherzo lo ha già fatto. Nel 2015 era il vice di Unay Emery quando col Siviglia interruppe in semifinale il sogno dell’allora squadra di Montella di vincere l’Europa League. Oggi allena il Pafos e sogna una vittoria di prestigio al Franchi. "Per noi è una gara importante, siamo in un buon momento e vogliamo fare risultato. Ci servono punti per qualificarci al turno successivo e anche se in trasferta è più difficile cercheremo di imporre il nostro gioco. Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, per loro sarà una serata speciale".

Carcedo spunta poi il focus sulla Fiorentina. "Vorrano riscattarsi in casa dopo la sconfitta con l’Apoel e saranno più attenti, ma li affronteremo con la formazione migliore. Della partita di lunedì in campionato adesso non ci interessa, conta solo far bene contro la Fiorentina: è questa la partita più importante per noi".

Ale. La.