Gonzalez trascina la Fiorentina in semifinale: "Abbiamo fatto una grande partita"

È stato Gonzalez a sfondare il muro del Plzen col gol a inizio supplementari. "Abbiamo fatto una grande partita. Sono contento di essere tornato al gol dopo tanto tempo. Sono contento per questa squadra che ha dato tutto". Nel dopo gara anche le parole di capitan Biraghi. "È importante essere per la seconda volta consecutiva in una semifinale europea. Siamo in semifinale di Coppa Italia e in campionato vogliamo risalire la classifica. È stata una bella serata per Firenze e anche per Barone".

Infine una breve battuta di Christian Kouame. "Avevo detto che sarebbe servita pazienza. Sapevamo che fossero una squadra chiusa e che prima o poi avremmo segnato. È andata bene così".

Ale.La.