Gudmundsson ora scalpita. Ma c’è bisogno di cautela. Verso l’impiego part time

I ventitre minuti più recupero disputati contro il Cagliari sono serviti per rompere il ghiaccio dopo l’infortunio dello scorso 20 ottobre. Albert Gudmundsson guarda al Lask come una seconda occasione per incrementare minutaggio e condizione. Le sensazioni che filtrano dal Viola Park lasciano pensare che l’islandese non verrà impiegato dal primo minuto ma subentrerà nella ripresa come accaduto domenica. La tabella di marcia di Palladino sembra piuttosto mirata alla trasferta di Bologna, dove Gud (stavolta davvero) potrebbe ritrovare una maglia da titolare.

Semmai sarà interessante capire chi gli farà posto. Difficile che a uscire sia Beltran, ormai calato perfettamente nel ruolo di trequartista alle spalle di Kean. Per lui già cinque assist (meglio in Serie A hanno fatto solo Nuno Tavares e De Ketelaere), ma anche un doppio lavoro di regia/interdizione che pare in questo momento fondamentale. Bravo a cucire il gioco, bravo a farsi trovare libero anche sulla linea mediana del campo. Generoso nel rincorrere gli avversari. Portargli via la maglia adesso è tosta. Ma Palladino sta studiando da tempo l’albero di Natale che lo prevede alle spalle di Kean in coppia con Gudmundsson. Ancora presto per vederlo (l’islandese ha bisogno di ritrovare il ritmo) la strada però sembra tracciata e l’indisponibilità di Bove potrebbe aver avuto anche l’effetto di accelerare test e allenamenti in tal senso.

In attesa della coppia del futuro resta un presente dove Gud può agire al posto del Vichingo per farlo rifiatare, ma anche largo a sinistra dove adesso gioca (bene) Sottil. Una freccia in più all’arco di Palladino che sul doppio binario Lask-Bologna sta studiando il da farsi. Di certo la Fiorentina sul recupero di Gudmundsson punta forte. Società e tifosi lo sognano in versione Genoa, quando di fatto decideva le partite da solo. Fin qui due lampi contro Lazio e Milan, poi l’infortunio di Lecce che ne ha frenato ambizioni e speranze. Ma Gud sta tornando davvero.

