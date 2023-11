"Hall of Fame Viola", emozioni per sempre. Di Livio, Pagliari, Sella: il tempo si è fermato

Ogni edizione della “Hall of Fame“, organizzata dal Museo Fiorentina per celebrare i grandi protagonisti della storia viola, è un affascinante tuffo nel passato e nell’universo gigliato. E’ anche un guardare avanti ripartendo dalle proprie radici.

Promette di non sfuggire a queste caratteristiche anche l’edizione 2023 che si terrà all’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa SanPaolo in Via Carlo Magno 7 a Firenze, martedì 21 novembre 2023 alle 20:30.

Un tuffo nel passato che non rende omaggio solo ai calciatori, ma anche ad altri personaggi (tecnici, massaggiatori, dirigenti, preparatori atletici, giornalisti e via dicendo), così quest’anno entra nella Hall of Fame (una “Sala degli Onori“ per dirla in italiano) Alberto Baccani, il “Professore”, una vita passata al servizio della Fiorentina, dai ragazzini del Nagc alla preparazione atletica dei fino alla fondamentale opera di riabilitazione e recupero per centinaia di giocatori viola.

Venendo ai calciatori arriva il doveroso omaggio a Guido Gratton, indimenticato protagonista della Fiorentina del primo scudetto nel 1955-56. Centrocampista moderno e duttile era colonna portante della Fiorentina più bella di sempre.

Dal primo al secondo scudetto (1968-69) con Salvatore Esposito, un prezioso centrocampista il cui ingresso in squadra segnò una svolta in quella stagione tricolore.

Andando avanti nel tempo, ecco Angelo Di Livio, Protagonista assoluto della rinascita della Fiorentina dopo il fallimento del 2002, ha saputo rinunciare a tutto per riportare in alto Firenze.

Nel cinquantesimo anniversario della nascita del tifo organizzato in Curva Fiesole (1973-2023), verranno insigniti dell’onorificenza dell’ “Ordine del Marzocco” due giocatori che sono stati simboli indiscussi nei cuori degli Ultras Viola della prima Curva Fiesole. Si tratta di Ezio Sella (giovane attaccante lanciato da Mario Mazzoni, fondamentale il contributo delle sue reti per rimanere in Serie A nella stagione 1977-78) e Dino Pagliari (attaccante grintoso e personaggio anticonformista degli anni ’70 in cui i giovani della Curva Fiesole si identificavano).

Per la seconda edizione dello speciale premio “Bandiera del Calcio DA13“, dedicato alla memoria di Davide Astori e conferito al capitano di una squadra italiana che abbia vestito anche la maglia azzurra, rappresentando sempre con la sua condotta un esempio di qualità morali e valori sportivi, verrà premiato Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna dal 1955 al 1975, campione d’Italia ‪1963-64 con Fulvio Bernardini al suo secondo scudetto come tecnico. Il primo, come sappiamo, Bernardini lo aveva vinto sulla panchina viola.