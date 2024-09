Fiorentina, mercato chiuso. Il riepilogo degli affari estivi in entrata e in uscita

Firenze, 31 agosto 2024 - Il calciomercato della Fiorentina e dei club italiani è chiuso. Al di là di qualche uscita secondaria che è possibile in paesi con il mercato ancora aperto, le trattative sono rimandate al mese di gennaio. Lo abbiamo seguito giorno dopo giorno dallo scorso 4 giugno, ogni sera con l'appuntamento fisso del 'Colpo di Mezzanotte'. Per la Fiorentina è stato un mercato lungo, complicato. Ma tutto sommato rivoluzionario. Sarà il campo a emettere il proprio verdetto e solo più avanti capiremo se la squadra è più o meno forte di quella dello scorso anno. Per il momento il gruppo di Palladino è un cantiere completamente aperto. In tanti ne sono entrati a far parte da pochi giorni o da poche ore. Altri come Gosens arriveranno soltanto oggi. Insomma, per i giudizi c'è tempo, intanto riepiloghiamo quello che è stato in questi tre mesi di trattative. La Fiorentina ha rotto gli indugi prendendo subito il centravanti. Moise Kean è arrivato dalla Juventus per 13 milioni più una serie di bonus. Impatto ottimo. Buone sensazioni estive confermate nelle prime uscite ufficiali. Due gol alla Puskas Akademia, adesso servono le reti in campionato. Ma lì davanti probabilmente il livello si è alzato. Poi sono stati i giorni dell'addio di Milenkovic e dell'arrivo di Pongracic dal Lecce. Due operazioni più o meno equivalenti nel costo (il croato è stato pagato 15 milioni). In difesa la Fiorentina ha preso anche Nicolas Valentini che arriverà a Firenze a parametro zero il primo di gennaio. A centrocampo ecco Richardson, Colpani, Cataldi, Bove e Adli. Una mediana completamente ristrutturata. Sulla trequarti il fiore all'occhiello di tutto il mercato: Albert Gudmundsson. Inseguito da mesi, concretizzato in estate. Se maturerà il riscatto la prossima stagione sarà il colpo più oneroso della storia della Fiorentina. Ancora non si è visto all'opera, giocherà dopo la sosta. Fascia sinistra rinforzata all'ultimo con Gosens, prelevato dall'Union Berlino. Infine la scommessa Moreno, dal Belgrado, e la certezza fra i pali che risponde al nome di De Gea, strepitoso nel ritorno del playoff di Conference League. Diverse anche le uscite. Detto di Milenkovic, la Fiorentina ha lasciato andare a inizio estate Bonaventura, Castrovilli, Arthur, Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Duncan. Poi ha ceduto Nzola in prestito al Lens, Pierozzi per 1 milione al Palermo e Munteanu al Cluj per 2,3 milioni. Gli addii pesanti negli ultimi giorni. Ovviamente quello di Gonzalez alla Juventus (per una cifra che complessivamente potrà toccare i 38 milioni) e nelle ultime ore quello di Amrabat al Fenerbahce (2 milioni di prestito, 13 di obbligo di riscatto e 3 di bonus). In prestito anche alcuni giovani: Infantino (Cosenza), Fortini (Juve Stabia), Krastev (Ternana) e all'ultimo istante anche Alessandro Bianco, che ritrova a Monza il suo mentore Nesta. Lo scorso anno i due hanno lavorato bene alla Reggiana.

RIEPILOGO MERCATO ESTIVO ACQUISTI Moise Kean – Juventus Marin Pongracic – Lecce Amir Richardson – Reims Albert Gudmundsson – Genoa David De Gea – Svincolato Andrea Colpani – Monza Yacine Adli – Milan Matias Romero – Belgrano Danilo Cataldi – Lazio Edoardo Bove – Roma Robin Gosens – Union Berlino CESSIONI: Nikola Milenkovic – Nottingham Forest Louis Munteanu – Cluj Niccolò Pierozzi – Palermo M'Bala Nzola – Lens (prestito con diritto di riscatto) Sofyan Amrabat – Fenerbahce Nico Gonzalez – Juventus Gino Infantino - Cosenza (prestito) Alessandro Bianco - Monza (prestito) Niccolò Fortini - Juve Stabia (prestito) Dimo Krastev - Ternana (prestito) Giacomo Bonaventura – svincolato Alfred Duncan – svincolato Gaetano Castrovilli – svincolato Andrea Belotti – fine prestito Arthur – fine prestito Davide Faraoni – fine prestito Maxime Lopez – fine prestito Alessandro Latini