L’ultimo giorno di mercato delle toscane e dello Spezia. Affari e trattative, si chiude a mezzanotte. La diretta

17:34

Le operazioni dello Spezia

Lo Spezia ha annunciato l'arrivo del portiere Stefano Gori dalla Juventus e del centravanti Antonio Colak dal Parma, che arriva come contropartita tecnica (più conguaglio economico) per Rachid Kouda, il quale a sua volta ieri pomeriggio ha svolto le visite mediche con i ducali. Ultime ore di calciomercato quindi con molte novità per il direttore sportivo dei liguri Stefano Melissano che è salito a Milano dalla serata di giovedì per completare la rosa a disposizione del tecnico Luca D'Angelo. Fuori dal progetto il difensore tedesco Lukas Muhl, che rescinderà il suo contratto entro la sera a fronte di una buonuscita offerta dal club in base al contratto rimanente in scadenza nel giugno 2025. Lo Spezia ha inoltre presentato un'offerta di rinnovo al difensore Nicolò Bertola, cresciuto nelle giovanili dei liguri e ora titolare fisso della squadra.