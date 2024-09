Fiorentina, sorteggio Conference a Montecarlo: pescati Lask e Vitoria tra i sei avversari

Firenze, 30 agosto 2024 – Ecco i sorteggi della Conference League. La Fiorentina scopre il suo futuro, ovvero le sei squadre avversarie che incontrerà sia in casa che in trasferta. Anche la Conference è investita dal nuovo format che riguarda anche Champions ed Europa League.

Per i viola è già evitato lo spauracchio Panathinaikos così come quello del Betis Siviglia, due squadre non semplici da affrontare. Lask, Apoel Nicosia, Vitoria, The New Saints, San Gallo e Pafos: questi sono i sei avversari.

Lask, New Saints e Pafos saranno in casa, all’Artemio Franchi. Vitoria, Apoel Nicosia e San Gallo in trasferta. Un cammino sostanzialmente buono per la squadra del presidente Commisso, con team che sono alla portata.

Resta ancora negli occhi la rocambolesca a dire poco vittoria ai rigori contro il Puskas Akademia nella serata di giovedì 29 agosto. Una vittoria fondamentale, che appunto ha dato alla Fiorentina l’accesso ai gironi, una vittoria molto molto sofferta, con i viola rimasti in nove nel supplementare.

Dunque per quanto riguarda la prima fascia la Fiorentina pesca bene, evitando lo spauracchio rappresentato dal Chelsea che era in fascia 1 ma anche, nelle fasce successive una squadra e un ambiente tosti come il Panathinaikos. Il Lask è una squadra austriaca che milita nella Serie A nazionale ed è la squadra pescata dalla Fiorentina in fascia 1.

Le altre sfide al Franchi sono con i gallesi del News Saints, che militano nella massima divisione nazionale del Paese e il Pafos società del massimo campionato cipriota. Quindi, per quanto riguarda le sfide in trasferta, i viola se la dovranno vedere con gli avversari portoghesi del Vitoria Guimaraes. Quindi con i ciprioti dell’Apoel Nicosia e con gli svizzeri del San Gallo.