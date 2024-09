Dal Lask ai The New Saints: conosciamo le avversarie della Fiorentina in Conference League

Firenze, 30 agosto 2024 - Sorteggio svolto e pericoli evitati per quanto riguarda la Fiorentina, che da Montecarlo raccoglie così solo buone notizie. Dopo la faticaccia di giovedì sera contro la Puskas Akademia si è capito che avversari morbidi non ce ne sono, ma intanto evitare squadre come Chelsea o Betis Siviglia era importante. E così è stato. Ricordiamo che non sono note le date e l'ordine col quale verranno disputate le partite. La Uefa comunicherà tutto soltanto domattina. LASK (AUSTRIA) Dall'urna 1, quella che era della Fiorentina e delle altre teste di serie, è venuto fuori il Lask, società calcistica austriaca con sede a Pasching e reduce dalla retrocessione dall'Europa League. Ha perso infatti il playoff con l'Fcsb (ex Steaua Bucarest). Stagione iniziata male per gli uomini di Thomas Darazs che oltre a essere stati eliminati dalla seconda competizione europea sono anche decimi in campionato: dopo quattro giornate sono arrivate tre sconfitte e una vittoria. Gare in casa che vengono disputate alla Raiffeisen Arena, impianto da circa 20.000 posti che però non vedrà giocarci la Fiorentina. Il duello con gli austriaci si giocherà al Franchi. Valore della rosa 43 milioni di euro. Del gruppo fanno parte Jerome Boateng (fratello dell'ex viola Kevin Prince), oltre all'ex calciatore della Lazio Valon Berisha. APOEL NICOSIA (CIPRO) L'Urna 2 ha accoppiato ai viola l'Apoel, società calcistica cipriota con sede nella città di Nicosia. Partita che si giocherà per i viola in trasferta, dunque allo Stadio Neo GSP, impianto da circa 23.000 spettatori. Anche l'Apoel è una retrocessa dall'Europa League. Ieri sera la squadra cipriota è stata eliminata ai rigori dal modesto RFS di Riga. Prima ancora è stata eliminata dai turni preliminari di Champions League per mano dello Slovan Bratislava. Non ha ancora debuttato in campionato, lo farà domenica prossima. Valore della rosa circa 15 milioni di euro. Ne fa parte il portiere e capitano Vid Belec, in Italia con le maglie di Inter, Crotone, Carpi, Benevento, Sampdoria e Salernitana. Alla rosa si è aggiunto anche il 37enne El Arabi, attaccante marocchino che lo scorso giugno militava nell'Olympiakos ed è entrato negli ultimi secondi della finale di Atene. VITORIA SPORT CLUBE (PORTOGALLO) L'urna 3 regala un'avversaria portoghese per la Fiorentina, società polisportiva fondata a Guimarães nel 1922. Club questo che arriva dai turni preliminari della Conference League. La partecipazione alla fase principale se l'è guadagnata battendo nell'ordine Floriana, Zurigo e Zrinjski. In campionato veleggia a metà classifica: in tre giornate ha ottenuto due vittorie e una sconfitta. Valore della rosa 45 milioni, di cui fa parte anche l'ex viola Bruno Gaspar. La partita si giocherà all'Estádio D. Afonso Henriques, impianto da circa 30.000 spettatori. THE NEW SAINTS (GALLES) Dall'urna 4 ecco i gallesi del The New Saints o semplicemente TNS, società calcistica gallese rappresentante la città di Llansantffraid-ym-Mechain e quella inglese di Oswestry. Sfida che si giocherà al Franchi. Sono arrivati a giocare la Conference perdendo prima i preliminari di Champions contro il Ferencvaros, poi quelli di Europa League contro il Petrocub. Ieri hanno superato l'ultimo ostacolo Conference contro il Panevezys. Rosa che vale poco meno di 3 milioni di euro. Il calciatore più importante economicamente della rosa è l'attaccante Brad Young, classe 2003, il cui cartellino vale 250mila euro. SAN GALLO (SVIZZERA) Dall'urna 5 ecco gli svizzeri del San Gallo, società calcistica dell'omonima città fondata il 19 aprile 1879 da alcuni studenti elvetici. Per arrivare fin qui ha battuto nell'ordine Tobol, Slask e soprattutto Trabzonspor. Valore della rosa di circa 23 milioni di euro. In campionato è al terzo posto dopo quattro giornate: 9 punti frutto di tre vittorie e una sconfitta. La gara contro la Fiorentina si disputerà al Kybunpark, impianto da circa 20.000 spettatori. PAFOS (CIPRO) L'urna 6 ha regalato alla Fiorentina un'altra squadra di Cipro. Il Pafos FC è una società calcistica cipriota con sede nella città di Pafo. Eliminato dall'Elfsborg in Europa League, si è poi ben comportato nei turni preliminari di Conference eliminando nell'ordine Zalgiris, Cska Sofia e Cluj. Valore della rosa 21 milioni di euro. La sfida contro la Fiorentina si giocherà al Franchi. Come l'Apoel non ha ancora esordito in campionato.