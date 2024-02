Hamrin, cordoglio della Fiorentina e dei tifosi: “Per sempre autentica leggenda”

Firenze, 4 febbraio 2024 - Giornata di lutto in casa Fiorentina. E' morto a 89 anni il fuoriclasse svedese Kurt Hamrin, uno dei più grandi giocatori all time della storia viola. Sono già diverse le reazioni. Prima fra tutte quella della società gigliata: "Il Presidente Commisso, la sua Famiglia, la Dirigenza e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore della famiglia e dell’intero mondo del calcio per la scomparsa di Kurt Hamrin. Hamrin è stato e sarà per sempre un’autentica leggenda per tutti gli appassionati di calcio e, in particolare, per i tifosi della Fiorentina. Detiene tutt’ora il record di gol in maglia viola insieme a Batistuta, con il giglio sul petto ha conquistato una Coppa delle Coppe e due Coppa Italia ed ha legato indissolubilmente la sua vita alla città di Firenze".

Negli stessi minuti sui social le associazioni dei tifosi hanno affidato ad alcuni post social il loro dolore. La pagina dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha postato una foto in bianco e nero, così come la pagina della Curva Fiesole. L'Associazione Tifosi Fiorentini ha scritto a corredo di una sua immagine "Addio immenso Campione".

9 foto Kurt Hamrin, le foto storiche con la maglia della Fiorentina (Archivio Germogli e Press Photo)

Puntuale anche il cordoglio del Museo Fiorentina: ll Museo Fiorentina piange l'improvvisa scomparsa del grande Kurt HAMRIN. Nato a Stoccolma il 19 novembre 1934, giocatore della Fiorentina dal 1958 al 1967, protagonista assoluto della Storia Viola, vincitore di due edizioni della Coppa Italia 1960-61 e 1965-66, della Coppa delle Coppe 1960-61, della Mitropa Cup nel 1965-66, di due Coppe dell'Amicizia Italo-Francese nel 1959 e 1960, e della Coppa delle Alpi nel 1961. Entrato a far parte della "Hall of Fame Viola" nella edizione 2012, per sempre tra i Grandi della Storia Viola! Condoglianze sentite a tutti i familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore! Kurt sempre con noi!

Sui social sono tanti i tifosi che stanno postando i loro ricordi dell'indimenticabile Uccellino svedese.