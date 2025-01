Henrique, pressing totale. Ma la distanza resta ampia. L’ultima tentazione: Matic. Torna di moda anche Bondo

Archiviato con successo il capitolo Folorunsho, la Fiorentina continua il suo calciomercato invernale sul doppio binario delle entrate e delle uscite. Il sogno Luiz Enrique continua a essere prioritario nella testa dei dirigenti gigliati anche se quella di ieri è stata una giornata di stallo. Il borsino delle sensazioni è stabile. La trattativa resta complicata, con l’offerta viola ferma ancora intorno ai 20 milioni più bonus. Gli intermediari restano al lavoro per limare le richieste del Botafogo (30 milioni...), ma l’affare è complesso e richiede tempo al di là delle altre pretendenti.

Restano da registrare poi le parole del dg Ferrari, che ieri a margine dell’assemblea di Lega a Milano ha smentito qualsiasi trattativa con il Monza per Pablo Marì. Parole tutto sommato giuste quando manca poco tempo alla partita proprio contro i brianzoli. Ma comunque di circostanza, perché alla Fiorentina piace il difensore spagnolo e Galliani non ha alzato alcun muro: sa bene che lo perderebbe a parametro zero fra pochi mesi. Resta una situazione da monitorare, che potrebbe anche chiudersi a ridosso (o subito dopo) la sfida di lunedì sera.

Sempre in entrata si vocifera la possibilità che la Fiorentina prenda un altro centrocampista dopo Folorunsho. Del Monza piace sempre Bondo, mentre ieri è ri-spuntato Matic.

Il resto sarà fatto in uscita. Biraghi attende ancora il Bologna (che deve liberargli il posto), mentre Parisi resta in stand by sempre corteggiato dal Como. La Fiorentina aspetta un’offerta concreta per Kayode dal Brentford, ma soprattutto vuol capire se c’è modo di cedere (ricavando un tesoretto da investire su Luiz Henrique) Kouame e Ikoné. Per ora sono arrivate solo offerte di prestito (Bologna e Como per il francese, Venezia e Torino per l’ivoriano) respinte al mittente. La Fiorentina con loro ha bisogno di monetizzare.