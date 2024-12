I FELSINEI. Febbre da derby. Problema infortuni per l’ex Italiano

Dopo un giorno di riposo concesso d Italiano alla luce delle fatiche di Champions, il Bologna ieri è tornato ad allenarsi in vista del match contro la Fiorentina. La notizia più importante arrivata dalla seduta di ieri è stata il rientro in gruppo del terzino sinistro Lykogiannis. Lavoro differenziato invece per Posch, alla luce dell’affaticamento muscolare rimediato nel finale di gara di mercoledì a Lisbona: il giocatore sarà rivalutato oggi.

Insieme all’austriaco, lavoro differenziato anche per altri quattro giocatori: Miranda, che resta in dubbio per la sfida di domani, Aebischer, El Azzouzi e Orsolini, questi ultimi certi del forfait contro i viola. L’ambiente rossoblù è in ogni caso in ebollizione in vista del derby dell’Appennino: sono già oltre 25mila i tagliandi staccati per l’appuntamento del Dall’Ara, anche se il sogno è quello di arrivare fino a quota 30mila entro questa sera. A.Gian.