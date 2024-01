I numeri della squadra. 386 minuti senza subire un gol. Ora è caccia al poker di vittorie

Contro il Sassuolo la Fiorentina può terminare il girone d’andata a quota 36 punti e migliorare i 33 attuali che costituiscono, comunque, già il record gigliato degli ultimi 8 anni. La squadra viola, che non subisce gol in Serie A da 386 minuti (recuperi compresi), è reduce da 3 vittorie consecutive ed è alla ricerca di quel poker di successi che non riesce a calare dall’aprile scorso, stesso periodo in cui la squadra di Italiano, esattamente come adesso, infilò un filotto di 8 gare ufficiali senza sconfitte (che poi allungò fino a 14 partite).

L’ultima, ed unica, sconfitta patita nelle ultime 11 gare giocate risale al 25 novembre quando i viola persero di misura (su calcio di rigore) in trasferta col Milan. L’ultima vittoria della Fiorentina nella prima gara ufficiale di un anno solare risale, invece, al 13 gennaio 2019 in Coppa Italia (Torino-Fiorentina 0-2), mentre in Serie A gli ultimi 3 punti nella prima apparizione dell’anno solare sono datati 15 gennaio 2017 (Fiorentina-Juventus 2-1).

Roberto Vinciguerra