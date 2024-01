I numeri. Sassuolo bestia nera

Dopo tanti record gigliati frantumati ed eguagliati dalla squadra di Italiano in questi ultimi mesi, stasera a Reggio Emilia i viola proveranno a raddrizzarne uno che riguarda i confronti diretti col Sassuolo nell’era Commisso. Proprio nel capoluogo emiliano l’attuale presidente gigliato il 30 ottobre 2019 aveva assistito dalla tribuna alla prima vittoria dei gigliati per 2-1 in rimonta grazie ad una prestazione memorabile di Castrovilli.

I neroverdi sono diventati, successivamente, particolarmente ostici per la Fiorentina visto che il bilancio delle ultime 8 sfide è in completo equilibrio con 3 successi per parte, ma col Sassuolo che può vantare 14 reti, ossia una in più dei gigliati. Decisamente migliore il trend con Italiano in panchina, con cui i viola sono reduci da due vittorie consecutive nello scorso torneo.

Quello che non dovrebbe mancare nella sfida di stasera, stando alle statistiche più recenti, sono i gol (previsti almeno 3 in totale). Negli ultimi 8 confronti diretti, infatti, nessuna delle due squadre ha lasciato il campo senza reti all’attivo. Curiosità: gli ultimi 4 gol di Berardi alla Fiorentina sono stati realizzati tutti su rigore.

