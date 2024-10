I precedenti. Trend in aumento. Ma le responsabilità sono da dividere

Il percorso triennale della Fiorentina in Europa è stato purtroppo costellato di episodi extracampo. I tifosi viola sono nel mirino della Uefa per il lancio di fumogeni che nella serata di San Gallo ha costretto l’arbitro Frid a interrompere tre volte la gara. Spesso però l’organizzazione delle trasferte da parte della stessa Uefa e delle autorità locali ha lasciato piuttosto a desiderare. Lo scorso dicembre contro il Ferencvaros un’accoglienza da incubo al momento di entrare allo stadio. A Braga, nel febbraio dello scorso anno, la polizia locale sparò alle gambe dei tifosi pallini di gomma ferendone diversi.

Tensioni sparse per l’Europa non sono quasi mai mancate fuori dal campo, di certo non sempre per colpa dei sostenitori gigliati. Che in ogni caso si prenderanno le loro responsabilità come è sempre stato. I fumogeni di Basilea costarono multa al club e una trasferta vietata (come verosimilmente accadrà stavolta). Fumogeni nel rettangolo di gioco furono lanciati anche a Plzen nei quarti di finale dello scorso torneo.

Ale. La.