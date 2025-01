I problemi di formazione. Brutto colpo alla caviglia. A rischio anche Colpani. Cataldi sempre in dubbio

Dopo Cataldi, anche Andrea Colpani rischia di dover alzare bandiera bianca. Se infatti il centrocampista è ancora alle prese con i soliti postumi del problema al retto femorale ("Spero di poterlo recuperare" ha raccontato ieri Palladino, che punta ad avere a disposizione il grande ex di turno al massimo per la panchina), anche l’attaccante nelle ultime ore ha accusato qualche acciacco. Nello specifico alla caviglia, dove ha ricevuto un colpo nel corso di uno degli allenamenti di questi giorni al Viola Park: per il classe ’99 - già in odore di panchina in virtù delle ultime prestazioni poco esaltanti - sarà decisiva la rifinitura di oggi ma sembrano in crescita le chance che portano al forfait.

Due al momento sono le ipotesi che vanno per la maggiore per la costruzione dell’undici che affronterà i biancocelesti: lo spostamento di Folorunsho sulla destra in attacco, all’interno del classico terzetto che supporterà Kean (è plausibile credere che Ikoné sia assente anche domani), oppure un più rivoluzionario cambio di modulo che potrebbe passare dal 4-2-3-1 visto praticamente sempre da fine settembre in poi al più contenuto 4-3-2-1, con l’utilizzo dell’ex Napoli sulla mediana e la coppia di trequartisti formata da Gudmundsson e Beltran alle spalle di Kean. Ballottaggio, infine, nel cuore della difesa: Pongracic, nonostante le voci di mercato che lo riguardano, stavolta sembra in vantaggio su Comuzzo per una maglia da titolare insieme a Ranieri.

Andrea Giannattasio