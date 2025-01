I ragazzi di Galloppa secondi in classifica. Battuto pure il Bologna. Ora la Primavera vola

Successo pesante per la Primavera, che nel posticipo della 22ª giornata ha battuto per 3-1 in trasferta il Bologna e si è riportata al secondo posto in classifica in solitaria. Una vittoria tanto sofferta quanto meritata (la quinta di fila tra campionato e Coppa), arrivata grazie alla firma di Caprini al 24’ (per il 2006 si è trattato del 9° gol stagionale) e ai sigilli di Baroncelli all’80’ e di Rubino al 93’, dopo che Ravaglioli in contropiede aveva riequilibrato il punteggio a fine primo tempo. Ad agevolare la vittoria dei viola anche il rosso a Labedzki al 70’ che ha complicato i piani rossoblù: "Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una gara di spessore" ha detto Galloppa.

Andrea Giannattasio