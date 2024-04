I tifosi scelgono la trasferta di giovedì a Plzen. Niente Juve, tutti in Conference. Solo in 100 da Firenze a Torino

Il colpo d’occhio sarà davvero desolante, un po’ come la modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio che da qualche anno ormai sta mettendo in atto la Juventus. Che anche in questa stagione, da parte dei tifosi della Fiorentina, si è vista rispondere un sonoro "No, grazie". Sta di fatto che stasera, all’Allianz Stadium, saranno poco più di un centinaio i fiorentini presenti nell’impianto per seguire il match tra la Vecchia Signora e i viola di Italiano. I 45 euro richiesti per accedere allo stadio uniti all’obbligo di registrazione sul portale bianconero per acquistare i tagliandi si è rivelato fatale anche in questa circostanza, al punto tale che nessuno dei club affiliati all’ATF e all’ACCVC, al pari dei gruppi organizzati della Fiesole, parteciperà ufficialmente alla trasferta di Torino (chi si metterà in cammino, lo farà solo a titolo personale).

Ogni risorsa - economica e fisica - sarà piuttosto dirottata verso la sfida di giovedì prossimo a Plzen, quando la Fiorentina affronterà il Viktoria nell’andata dei quarti di finale di Conference League: per il match della Doosan Arena sono stati messi in vendita nei giorni scorsi 630 biglietti, che sono andati esauriti nel giro di poche ore (le richieste erano state mille). Troppa la voglia di stare vicino a Biraghi e soci in un torneo che già l’anno scorso ha portato in dote la finale di Praga (città dove tanti atterreranno prima di spostarsi a Plzen) e che anche in questa edizione può regalare tante sorprese.

An. Giann.