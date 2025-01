Il calendario. Palladino e il primo ritorno a casa. Il girone di ritorno inizia da Monza

Settimana ’lunga’ per la Fiorentina che dopo la sfida di ieri con il Napoli, accenderà il suo girone di ritorno, lunedì prossimo (13 gennaio) nell’ultimo posticipo della giornata, a Monza.

La sfida sarà il primo... ritorno a casa di Palladino che proprio dalla panchina del Monza è ’saltato’ su quella della Fiorentina. Quella del 13 gennaio sarà una trasferta speciale anche per Colpani (arrivato alla Fiorentina proprio con Palladino, dal Monza), mentre potrebbe essere un lunedì particolare anche per Marì, oggi giocatore con la maglia rossa e nei prossimi giorni nuovo difensore viola.

Dopo la sfida di Monza, la Fiorentina tornerà in campo al Franchi domenica 19, con la sfida dell’ora di pranzo contro il Torino.

La domenica successiva – 26 gennaio – con fischio d’inizio alle ore 20.45, scontro diretto per la zona Champions con il big-match dello stadio Olimpico di Roma contro la Lazio.

Il calendario si sposta a febbraio (domenica 2, Fiorentina-Genoa, ore 15), in attesa della decisione sulla data in cui si dovrà riprendere Fiorentina-Inter, il match interrotto al minuto numero 17 per il malore che colpì Edoardo Bove.

