Il calo del regista brasiliano. Play di lusso solo se sta bene. E a fine anno tornerà alla base

Per uno che sale c’è sempre uno che scende. Lo abbiamo detto, non è un mistero. Il periodo non è dei migliori per il brasiliano Arthur. L’anno nuovo ha presentato il conto dal punto di vista fisico. Qualche acciacco, qualche sovraccarico muscolare. Frutto, si fa per dire, di una scorsa annata completamente non giocata. Il regista viola ha disputato una buona prima parte di stagione, essendo spesso indispensabile nello scacchiere tattico di Italiano.

Adesso ha ceduto il passo agli altri. Questione di necessità, perché giocare ogni tre giorni non può. E allora Italiano ha dovuto cambiare rotta per l’ennesima volta. Centrocampo più muscolare, con Bonaventura in mediana a dar qualità nel palleggio. Arriveranno anche le partite nelle quali tornerà certamente titolare, con il suo sorriso e la voglia di essere importante fino all’ultimo giorno.

Il destino è segnato. Difficile, se non impossibile, che la Fiorentina lo riscatti. Si sapeva da tempo anche per via di un ingaggio fuori da ogni parametro viola. L’anno prossimo giocherà altrove, con la Juventus deciderà le proprie sorti. Ma in viola gli obiettivi sono ancora tutti da conquistare. Magari non da centro di gravità della squadra, ma il suo apporto resterà fondamentale. Arriveranno partite da giocare anche con l’esperienza internazionale. E dentro il gruppo è uno dei pochi ad averne.

Ale. La.