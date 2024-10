Il caso. Fumogeni e petardi in campo. Rischiata la sconfitta a tavolino

Petardi e fumogeni. Così San Gallo-Fiorentina è diventata uno spezzatino, con l’arbitro costretto a interrompere il gioco una, due, tre... troppe volte. Al punto che, per il ripetersi di quei lanci (da parte del settore di stadio riservato ai tifosi della Fiorentina), il direttore di gara ha deciso di rivolgersi alla panchina della squadra viola con una presa di posizione che sarebbe potuta costare carissima: un altro fumogeno, un’altra interruzione e la partita sarebbe stata chiusa e decisa a tavolino. Con il conseguente 3-0 in favore del San Gallo. E’ stato a quel punto che capitan Biraghi (anche i dirigenti viola intervenivano via telefono) è andato sotto la curva per calmare gli ultras e bloccare il lancio di petardi e fumogeni. Ora la Fiorentina, oltre alla multa, rischia uno stop ai propri tifosi nella prossima trasferta.