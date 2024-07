Il Colpo di Mezzanotte: Ikoné tiene in scacco il mercato della Fiorentina

Firenze, 2 luglio 2024 - Parola d'ordine, attendere. In casa Fiorentina è stato un lunedì piuttosto piatto sul fronte del mercato. Zero sussulti anche per quanto riguarda la trattativa Zaniolo, con il club viola fermo sulle proprie posizioni. Il calciatore si sposta tra la Liguria e la Toscana in attesa di notizie definitive che tardano ad arrivare. Galatasaray al momento irremovibile, quei 20 milioni prima o poi dovranno arrivare, altrimenti il calciatore (nonostante il suo pressing) non si muove. Ma è chiaro che la trattativa si chiuderà in un senso o nell'altro. Zaniolo in Turchia non vuole rimanere, lo ha già detto più volte. La famiglia lo chiama, compreso il piccolo Tommaso di cui ha iniziato a prendersi cura con continuità. Il problema della Fiorentina, al momento, sono le cessioni bloccate. Ikoné sta tenendo in scacco il club viola, che lo avrebbe già ceduto in Arabia Saudita se l'esterno avesse dato il proprio ok. Che al momento non c'è. Ikoné vuole prendersi del tempo per capire se c'è la possibilità di continuare a giocare in Europa. Il sondaggio dell'Ajax ha interrotto le trattative con Al-Duhail e Al Arabi, che nelle ultime settimane è sembrato più vicino al calciatore. E poi c'è anche la questione Nzola, in vacanza in attesa di riprendere la preparazione. Salvo scossoni Palladino dovrà convocarlo per il raduno di lunedì prossimo. A una settimana dal via della stagione non sembrano esserci presupposti per portarlo lontano da Firenze. Il Cagliari lo prenderebbe volentieri in prestito (Nicola lo voleva a gennaio anche all'Empoli), pure Corvino sarebbe disposto a tornare su un suo vecchio pallino a costi contenuti (ricordate quando lo trattava ai tempi della Fiorentina e l'attaccante giocava nella Virtus Francavilla?). Ma la Fiorentina ha bisogno di monetizzare per almeno 10 milioni di euro. E quei soldi Lecce e Cagliari non li verseranno mai nelle casse gigliate. Rimane l'opzione estero. Il Fenerbahce si è timidamente informato. Vedremo. Sul fronte degli acquisti Pradè dovrà a breve accelerare a centrocampo. Tessmann, Vranckx, Pobega, Brescianini e chi per loro. Serve intervenire in fretta, perché lì nel mezzo è rimasto solo Mandragora. E almeno per il raduno Palladino avrebbe bisogno di un altro pezzo in mediana. Fermo restando che alla fine dovranno arrivarne almeno tre. Alessandro Latini