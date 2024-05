Il dopo partita. De La Fuente applaude la sua squadra: "Le ragazze non si meritavano di perdere»

De La Fuente, tecnico della Fiorentina, ci ha creduto fino alla fine, è il rammarico è tanto a fine partita: "La delusione è grande ovviamente perchè queste ragazze che non si meritavano una sconfitta del genere. Hanno dominato la partita per 90’ minuti contro una grande Roma. Peccato. La delusione è per il risultato, non per quanto fatto dalle ragazze. Emma (Severini, ndr) si è presa la responsabilità di tirare e chi non lo fa non sbaglia. Capita di sbagliare, ma non ho niente da rimproverare le ragazze che hanno davvero dato tutto. Il nostro percorso di crescita continua e sono orgoglioso per quanto fatto. Siamo venute qui da sfavorite ma abbiamo giocato alla pari".