Il mercato. Ngonge resta sempre il preferito

Se la Fiorentina stasera sarà impegnata sul campo del Sassuolo nella prima partita del 2024, i dirigenti viola resteranno con un occhio sul campo e l’altro al telefonino. Tempo di mercato, che non dorme mai. Anche se l’esperienza insegna che durante i weekend di partite le trattative rimangono per lo più nei cassetti. Ma il club viola ha bisogno di trovare in fretta i giocatori giusti da consegnare a Italiano. I ruoli sono chiari: terzino destro (o meglio, un jolly difensivo) e almeno un esterno offensivo. Due se dovessero esserci delle uscite anche in attacco.

Il pensiero corre veloce a Josip Brekalo, da giorni ormai d’accordo con la Dinamo Zagabria per un ritorno a casa. In Croazia sono sicuri: nel giro di poco l’esterno tornerà in patria. Difficile però che la Fiorentina lo lasci andare in fretta in questo periodo così complicato dal punto di vista delle assenze in quel reparto. Serve almeno una pedina in entrata, poi Brekalo sarà libero di andare. Quantificare i giorni ha poco senso: quel che è certo è che alla fine l’operazione si farà. In entrata il calciatore più vicino rimane Cyril Ngonge. Biglietto da visita non esaltante perché venti giorni fa al Franchi si è mangiato di tutto davanti a Terracciano. Meglio così, verrebbe da dire. Anche perché quella prestazione non ha macchiato il pensiero dei dirigenti viola e di mister Italiano. L’attaccante belga piace, il Verona lo si può convincere con una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Un po’ esterno, un po’ seconda punta. Il limite? Preferisce giocare sulla fascia destra. Lì dove un padrone c’è ed è bello importante, anche se Italiano spesso lo ha pungolato per provare a fargli cambiare corsia. Riferimento a Nico Gonzalez.

Ci sarebbe pure Ikoné. Insomma, per caratteristiche forse servirebbe di più un calciatore diverso, ma come detto molto dipenderà dalle intenzioni dell’argentino e anche dalla voglia di adattarsi di Ngonge. Discorsi prematuri. Prima c’è - eventualmente - da chiudere la trattativa. L’attaccante ha messo in ghiaccio una proposta dell’Aston Villa per aspettare (probabilmente) la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà a stretto giro di posta.

Alessandro Latini