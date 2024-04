Il personaggio. Gila, il quinto Beatles. Vero eroe di Anfield

I tabloid inglesi hanno definito Scamacca, l’eroe di Anfield Road, il quinto Beatles. Almeno per un giorno. Ma molto prima dell’attaccante dell’Atalanta ad essere accostato alla celebre band di Liverpool era stato proprio lui, Alberto Gilardino. L’attuale allenatore del Genoa, che domani tornerà da protagonista in quello che è stato il suo stadio per quattro anni, dal 2008 al 2012, con appendice nella stagione 2015/2016 prima di andare a Palermo. Gila, infatti, mise la firma, sull’impresa della Fiorentina proprio nella tana dei Reds, con il gol al 92’ per far vivere ai viola una serata di Champions indimenticabile. Per capire come sia rimasto in modo indelebile nella storia del club basta fare un giro nell’area monumentale del ’Franchi’. E lì campeggia una gigantografia dei festeggiamenti dei giocatori, guidati da Gilardino sotto il settore ospiti di Anfield dopo quella fantastica notte.

Basterebbe questo per descrivere quanto l’ex numero 11 sia rimasto nel cuore e nella memoria dei tifosi viola. Lui lo sa bene e il sentimento è ricambiato, anche se per carattere è poco incline a far trasparire quali siano i suoi sentimenti. Ma c’è chi giura che l’avventura a Firenze non è mai stata dimenticata; soprattutto per come venne accolto e per come Gila-gol rispose a tutta questa ondata di affetto. In fondo non era facile. E’ vero che le sue stagioni a Parma prima e Milan poi erano state piene di gol. Ma la Fiorentina aveva salutato da poco Luca Toni e non era missione facile sostituire la presenza e le reti del bomber di Pavullo. Missione compiuta con la perla di Anfield, appunto. E domani il Franchi lo applaudirà volentieri, magari pensando anche al futuro.