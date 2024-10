Il personaggio - La firma fino al 2027. Kouame rinnova: "Era importante. Qui sono a casa»

Il rinnovo di Christian Kouame era nell’aria e nella giornata di ieri è arrivata la firma che lega l’attaccante ivoriano alla Fiorentina fino al 2027. "Sono contento. Lo dirò e lo dico sempre, la Fiorentina è diventata casa mia. Mi hanno preso da infortunato e mi hanno dato fiducia. Io poi ho fatto quello che dovevo fare. Avere la possibilità di rinnovare il contratto qua a Firenze per me è molto importante. Ormai fa parte di me. Sono cinque anni che sono qua e mi trovo bene". Kouame ha disputato 133 partite in maglia viola tra Serie A, Coppa Italia e Conference League: bottino totale di 10 gol e 14 assist.

Rinnovo necessario dopo l’opzione utilizzata dal club a inizio estate per non farlo svincolare a parametro zero. Ingaggio che però era schizzato oltre i 2 milioni di euro. Troppi. Da qui la volontà delle parti di allungare l’accordo e spalmare lo stipendio. "La Fiorentina rappresenta tanto per me. Sono stato sorpreso a Empoli di essere capitano. Vuol dire che ho la fiducia dei miei compagni, dello staff e soprattutto della società. Non avrei mai pensato di fare il capitano. Quando me lo hanno detto mi sono emozionato. Ho fatto anche il discorso negli spogliatoi che non mi aspettavo perché non lo avevo mai fatto. Firenze e la Fiorentina rappresentano tanto per me. La prima volta che sono arrivato in Italia sono arrivato a Sesto. Ho girato poi l’Italia e sono tornato. Rappresentare Firenze per me vuol dire tanto. E’ destino. Sono molto contento. Darò sempre tutto per questa maglia, questa città e questa gente che mi vuole bene"

Con Kouame, al sito ufficiale del club, c’è stato spazio anche per affrontare altri argomenti. "Sette partite in tre settimane non sono facili da affrontare. Ma siamo abituati perché sono due anni che giochiamo a questi ritmi e ce la faremo. Abbiamo preparato la prossima partita, stiamo lavorando da martedì dopo qualche giorno di riposo". Infine una battuta sul Lecce, che attende domenica i viola. "Il Lecce è una buona squadra. Abbiamo visto le immagini nella loro partita con il Milan e hanno fatto un’ottima gara. Dobbiamo studiarli bene, arrivare là e fare la nostra partita. L’importante è giocare da Fiorentina come contro il Milan".

Alessandro Latini