Il personaggio. Praga e il quasi gol. La rivincita di Rolly: "Grande occasione»

Rolando Mandragora quel gol fallito a Praga dodici mesi fa ce l’ha ancora davanti agli occhi. "La voglia di rivalsa è tantissima, nel gruppo e da parte mia. L’occasione della rivincita potrebbe arrivare ad Atene, l’aspetto volentieri". Parla il centrocampista viola nella settimana che conduce alla sfida dell’anno.

"Servirà sacrificio. L’esperienza europea ti porta a crescere sotto tanti punti di vista, ma il campo avrà il verdetto finale". Tanti i compagni in grado di determinare il risultato. Ma se chiedete a Mandragora chi possa esser decisivo, vi farà un solo nome. "Nico Gonzalez è il primo che mi viene in mente: è stato spesso decisivo e può esserlo anche in finale".

Non solo a Firenze attendono a gloria la coppa. Anche il Torino spera nel trionfo viola per andare in Europa tramite il nono posto (ancora da conquistare). "Il Toro fa parte del passato, lo ricordo con piacere, ma adesso per noi conta solo vincere questa finale". Infine un pensiero per i circa 10mila tifosi al seguito. "E’ una sensazione bella, un riconoscimento grande. I tifosi ci hanno sempre seguito in Europa. Vedere quel muro viola anche ad Atene sarà un piacere perché avremo sicuramente bisogno di loro".

Ale. La.