Il presidente. La ricetta di Rocco. Lavoro, armonia e applicazione. Senza mollare mai

Rocco ha tracciato la rotta. Speranze, sogni e certezze. Non necessariamente in quest’ordine. Il presidente dal New Jersey segue la sua Fiorentina come se fosse al Viola Park. I contatti con il dg Ferrari sono continui, tra ’call’ e telefonate per condividere tutto quanto accade attorno al mondo viola. Normale che sia così. E per questa sfida il presidente ha raccomandato massima attenzione. Ci crede Commisso, crede soprattutto nel lavoro dei suoi uomini e dei suoi ragazzi. E non lo ha nascosto durante l’intervista rilasciata al nostro giornale. "Lo dico sempre: l’obiettivo è quello di fare meglio dell’anno passato. Sono molto contento della classifica ed è uno dei momenti più belli. Ma dobbiamo continuare su questa strada senza accontentarci. Al momento non abbiamo fatto nulla". Ma il nulla gli appartiene per niente, considerato che il suo obiettivo è sempre stato quello riassunto nel ‘Junk in Jewels’. Traduzione letterale ’spazzatura in gioielli’, cioè sapere da dove si viene e quanta fatica ci vuole per arrivare, attraverso sacrifici; non sempre economici. Lavoro, applicazione e armonia sono le parole d’ordine che rimbalzano in ogni angolo dello spogliatoio viola. E non sono. I risultati arrivano di conseguenza.