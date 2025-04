Le ultime dal Viola Park. Robin Gosens è (quasi) pronto. Anche Rocco forse a Milano

La Fiorentina si avvia verso Milano con tante certezze e un piccolo dubbio legato alle condizioni di Robin Gosens. Ma l’ottimismo dei giorni scorsi è stato confermato in conferenza stampa da Palladino che conta di recuperare l’esterno tedesco. Ancora qualche piccolo fastidio dopo il colpo al ginocchio rimediato nell’allenamento di sabato scorso, ma Gosens dovrebbe viaggiare con la squadra nella serata di oggi quando il gruppo si sposterà nella sede del ritiro lombardo.

Convocazione quasi certa, dunque, per l’impiego dal 1’ vale quanto detto nei giorni scorsi. Sarà Gosens a decidere in base alle sue sensazioni. Conosce bene il proprio corpo e sa quali e quanti sono gli impegni della Fiorentina nelle prossime settimane. Alla base c’è la volontà di non rischiare, ma se le sensazioni saranno buone allora andrà in campo. In preallarme resta comunque Parisi, reduce da una buona prova contro l’Atalanta. E anche contro i rossoneri si preannuncia una bella battaglia sulle corsie laterali. Ancora ai box Colpani, ma Palladino ha confermato la volontà di provare a inserirlo in gruppo la prossima settimana.

La squadra sarà accompagnata da una marea viola. Alla fine saranno 2.500 i tifosi gigliati al seguito dei ragazzi di Palladino. Attesa per capire anche se ci sarà Rocco Commisso. La sua presenza è probabile ma ancora non confermata. Già nelle prossime ore si capirà se il patron gigliato si muoverà al fianco della squadra.

