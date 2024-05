Il programma e la formazione. Giovedì (20.45) a Cagliari: test per Bonaventura

La notizia era nell’aria già da domenica pomeriggio, da quando cioè – con il 2-0 ottenuto a Reggio Emilia – il Cagliari ha guadagnato la salvezza con 90’ di anticipo rispetto alla fine del campionato, ma ieri è arrivata anche l’ufficialità: la sfida dell’Unipol Domus tra i sardi e la Fiorentina verrà giocata in anticipo, addirittura dopodomani alle ore 20:45, dando così la possibilità alla squadra di Italiano di preparare al meglio l’ultimo atto della Conference League contro l’Olympiacos (di fatto i viola avranno quasi una settimana piena di lavoro per approntare la sfida di Atene). Il programma, in casa gigliata, è già stato per gran parte stabilito anche se resta ancora da risolvere qualche incognita: domani mattina, dalle 9.30 in poi, al Viola Park andrà in scena il media day – come da protocollo Uefa, a sette giorni esatti dalla finale in Grecia – e subito dopo (o al più tardi giovedì mattina) Biraghi e soci voleranno in direzione Sardegna, con l’obiettivo di centrare tre punti che garantirebbero alla Fiorentina la conferma in Europa per il terzo anno di fila, evitando di rinviare ogni verdetto – qualora non dovesse andare bene la finale del 29 maggio – al recupero di inizio giugno con l’Atalanta.

Difficile, per adesso, capire quali potrebbero essere le scelte di formazione di Italiano per il match con i rossoblù, visto che sono due le direttrici di pensiero che il tecnico intende portare avanti: garantire, da un lato, riposo a quelle pedine che si annunciano titolari nella supersfida contro l’Olympiacos e, al contempo, recuperare quegli elementi che hanno bisogno di giocare per arrivare al meglio alla partita più importante dell’anno. Rientra a pieno titolo in questa seconda categoria Jack Bonaventura, apparso in affanno fisico contro il Napoli e bisognoso di rimettersi in sesto per arrivare pronto al match dell’Agia Sophia. Assieme al numero 5 si potrebbero rivedere Ranieri in difesa ma anche di Barak e Ikonè (reduce da un fastidio all’anca) sulla trequarti.

Andrea Giannattasio