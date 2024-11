Il protagonista. Il ’soldato’ Comuzzo è diventato grande:: "Momento bellissimo»

Il ‘soldato’ Pietro Comuzzo sta diventando grande. Lo si capisce anche dal fatto che Raffaele Palladino se lo è portato con sé nella conferenza stampa della vigilia. Quella che in genere è riservata ai leader della squadra. Il classe 2005 rivelazione del campionato è parso tranquillo. Stasera partirà probabilmente dalla panchina pronto per la battaglia di domenica contro il Verona. Ma adesso la testa è sull’APOEL, anche se le domande sono tutte incentrate sulla sua esplosione. "E’ stato un inizio col botto, per me e per la squadra. Ci siamo ripresi dopo un avvio un po’ difficoltoso e adesso stiamo raccogliendo i frutti della preparazione. Per me è un momento bellissimo che non mi aspettavo del tutto. Ho sempre lavorato, sto dando il massimo per rimanere a questo livello e aiutare la squadra. Il mio modello è Chiellini per l’atteggiamento che aveva in campo, è lo stesso che cerco di mettere in partita anche io".

Caratteristiche chiare, Pietro si esalta nei duelli in marcatura. "E’ una mia caratteristica. Cerco sempre di esaltare le qualità migliori e quella di marcare è una di queste. Devo cercare di limitare le mie pecche. Certi duelli mi fanno esaltare in marcatura, cerco di aiutare la squadra meglio che posso". Strada davanti infinita, come la crescita che può essere ancora esponenziale. Sa bene anche cosa gli chiede l’allenatore seduta dopo seduta. "Il mister vuole che migliori nella costruzione del gioco. E’ uno step che devo fare, vedere linee di passaggio che col tempo e con gli allenamenti imparerò a leggere per aiutare la squadra anche nella costruzione". Palladino è seduto lì accanto e apprezza. "Sa parlare anche bene, ma Pietro può fare tutto". Un sorriso, una battuta in chiusura di conferenza stampa. Ma dietro si nasconde una grande verità. Pietro Comuzzo rappresenta il presente e il futuro della difesa viola. Coccolarlo, proteggerlo e difenderlo a ogni costo. Con certe caratteristiche in Italia non ci sono molti difensori.

Alessandro Latini