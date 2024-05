Il riconoscimento. A Mediacom il ’Best Managed Company’. Anche nel 2024 tra le migliori società Usa

Mediacom è stata premiata come ‘Best Managed Company’ anche per il 2024. Giunto alla sua quinta edizione, il premio è sponsorizzato da Deloitte Private e dal Wall Street Journal e riconosce i risultati delle società private americane. "Ricevere il riconoscimento per il quarto anno consecutivo è un risultato incredibile", ha detto Rocco Commisso, fondatore, presidente e ad di Mediacom. "Il successo duraturo di cui abbiamo goduto come organizzazione è il risultato diretto del duro lavoro e della dedizione che i nostri quattromila dipendenti dimostrano ogni giorno". Mediacom ha ricevuto speciale come 2024 US Best Managed Company Gold Standard Winner, che premia le organizzazioni che sono state riconosciute per quattro o più anni come Best Managed Company degli Stati Uniti.