Il sorriso di Italiano. "Noi fra le migliori 8. Gran soddisfazione»

Soddisfazione e consapevolezza. Vincenzo Italiano si gode l’approdo ai quarti di finale di Conference League. Con una partita sotto ritmo per volere degli ospiti, al quale la Fiorentina si è adeguata. Il giorno dopo l’aver gettato ombre sul suo futuro viola, il tecnico è più rilassato. "Siamo contenti e soddisfatti, siamo tra le migliori otto del torneo. Quest’anno ci sono squadre forti, la qualità si è alzata. La soddisfazione è enorme, ci tenevamo a passare il turno e i ragazzi si sono comportati bene, rinforzati dalla mia assenza in panchina... (ride, ndr). A parte gli scherzi, si soffre troppo lontano dal campo, spero non accada più".

Impensabile non tornare sull’argomento futuro, anche se Italiano getta acqua sul fuoco. "E’ troppo importante il finale di stagione. Ribadisco quello che ho detto: ho un grande rapporto con la società, con Pradè, Barone e con il presidente Commisso. Ci incontriamo spesso e ci confrontiamo. Vedremo più avanti, l’importante è finire bene: oggi l’unico pensiero è quello di regalare un trofeo al nostro presidente". Buona notizia il ritorno in campo di Dodo dopo cinque mesi e mezzo. "Volevo premiarlo, sta andando forte. In questa fase ritrovare uno come lui fa la differenza".

E proprio il brasiliano Dodo è il più felice a fine partita. "Tornare in campo, qui al Franchi, è stata una grande emozione. La Fiorentina è una famiglia, il mio sorriso è un modo per ringraziare tutti. Sapevo che non sarebbe stato un allenamento ma è andato tutto bene. Andiamo avanti, possiamo fare meglio dello scorso anno".

Anche capitan Biraghi si è presentato davanti ai microfoni: "Obiettivo raggiunto. L’anno scorso ci siamo abituati a giocare ogni tre giorni, ora abbiamo un po’ più di esperienza. Adesso archiviamo e si pensa all’Atalanta. Finché giochiamo ogni tre giorni vuol dire che le cose stanno andando bene".

