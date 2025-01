Il torneo degli Istituti superiori. Calcio, scuole, inclusione. Coppa David al Viola Park

Sarà il campo in sintetico "Davide Astori" del Viola Park a ospitare la finale della seconda edizione della Coppa David. Il torneo di calcio organizzato dagli Istituti superiori della città metropolitana di Firenze entrerà nel vivo questo weekend e di domenica in domenica - secondo un format che ricalcherà l’attuale Champions League, dunque una prima fase a girone unico e una seconda a eliminazione diretta - porterà una delle dodici scuole partecipanti (dieci di Firenze, una di Scandicci e una di Bagno a Ripoli) ad alzare l’ambito trofeo nell’ultimo atto previsto per la metà di maggio.

"Già da tempo stiamo facendo attività con le scuole e le università, ma da quando abbiamo il Viola Park è più facile" ha raccontato il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, che ha presenziato alla conferenza inaugurale del torneo. Nel corso dell’evento - a cui hanno preso parte l’assessore allo sport del Comune di Firenze Perini, il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti e l’assessore alle politiche giovanili Petruzzi - è stata spiegata anche la novità relativa all’uso delle quote: in ogni squadra infatti dovrà essere presente sul campo per tutti i 90’ di ogni gara o un classe 2009 o un 2010, con l’obiettivo di aumentare l’inclusività.

Andrea Giannattasio