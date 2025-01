Il volto nuovo in arrivo. Folorunsho, è tutto fatto. Attesa per visite e firma. Insigne, che suggestione

Sono finalmente arrivati i giorni di Michael Folorunsho in viola. Ormai non ci sono più dubbi da giorni e nelle prossime ore sosterrà anche le visite mediche prima di firmare il contratto con la Fiorentina. Fino a giugno sarà viola, poi il club gigliato deciderà se esercitare o meno il diritto di riscatto pari a circa 9 milioni di euro. In quel caso Folorunsho firmerebbe un quadriennale. Palladino avrà così il suo centrocampista già per la partita di Monza in programma lunedì sera. Dove l’osservato speciale sarà Pablo Marì. E non è detto che il difensore spagnolo giochi la partita con la maglia del club brianzolo. Ha già dato il suo ok alla Fiorentina, che di contro gli farà firmare un contratto biennale. Resta da limare qualcosa con il Monza, ma Bocchetti si è già rassegnato a perderlo. Si attendono sviluppi entro il fine settimana. Difficile che Moreno faccia il percorso contrario. La Fiorentina in questo momento sembra volerlo tenere.

Fra i nomi da tenere in considerazione c’è sempre quello di Spinazzola, mentre nelle ultime ore ha preso a circolare con forza il nome di Lorenzo Insigne. Che la Fiorentina qualcosa là davanti possa fare è lecito (specialmente se riuscirà a cedere Ikoné e/o Kouame, ai cui agenti è stato comunicato di trovare qualche destinazione alternativa) ma al momento l’ex capitano del Napoli è un’idea complicata. Proposto da intermediari, la Fiorentina ha ascoltato, ma attualmente l’ingaggio pazzesco che percepisce a Toronto (7 milioni di base più una serie di bonus stellari) ha fatto impallidire tutti. La volontà è quella di tornare in Italia, ma di contro dovrà di molto ridursi lo stipendio.

Pillole in uscita. Su Christensen si è fatto vivo il Paderborn (club di seconda divisione tedesca). Il Como rimane in pressing su Parisi, mentre per Kayode si attendono offerte concrete dall’Inghilterra, ma non è escluso un prestito.