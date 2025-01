Io sono d’accordo. Venderlo subito. Basta reinvestire

Zetti

Comuzzo al Napoli? Subito, immediatamente, con tanto di ringraziamenti e pensierino a De Laurentiis. Trenta-trentacinque milioni non te li offrono tutti i giorni. A maggior ragione per un difensore, più facile da sostituire rispetto a un centravanti o ad un centrocampista di talento. Qui non si tratta di mancanza di idee o di programmazione, qui si tratta di cogliere al volo un’occasione irripetibile. Sì, è vero, la sua partenza potrebbe lasciare l’amaro in bocca ai nostalgici del calcio che fu. Ma le bandiere non esistono più e il vivaio è lì apposta per far crescere le pianticelle, per farle sbocciare ed eventualmente venderle. In un club che conta solo sugli introiti di Mediacom (25 milioni l’anno), che ricava poco dalle coppe e che non ha uno stadio di proprietà, l’unico modo possibile per competere è quello di vendere. Il discorso semmai è un altro. I milioni incassati devono essere reinvestiti bene. Perché gli affari sono affari e nel mondo degli affari non c’è posto per i sentimentalismi.