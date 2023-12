Italiano: "Felici di aver vinto il girone di Conference League. Speriamo che Gonzalez non sia grave"

Firenze, 14 dicembre 2023 - Umore a metà per Vincenzo Italiano, che gioisce per il primo posto conquistato a Budapest, grazie al pareggio per 1-1 contro il Ferencvaros, ma si rammarica per l'infortunio muscolare che gli toglierà Nico Gonzalez per qualche partita. Il tecnico viola parte dall'analisi della partita. "Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio, siamo contenti di aver vinto il girone e di aver tolto due impegni a febbraio da un calendario già congestionato. Avremo più tempo per allenarsi in un periodo pieno di impegni". Gonzalez come sta? Cosa è successo? "Nico ha pagato quegli otto giorni a parte dove non ha potuto spingere. Lo abbiamo tutelato a Roma, oggi si sentiva bene. Credo si sia stirato il bicipite, speriamo di riaverlo il prima possibile". Possibile che il mercato vi possa portare un altro esterno offensivo visto anche questo infortunio? "Sottil si è ripreso, ha dato segni importanti. Lì abbiamo cinque esterni, spero che Nico non ne abbia per troppo tempo. Se da qui al mercato riusciamo ad essere incisivi, i ragazzi hanno talento e qualità e possono far meglio di così. Valuteremo come arriveremo all'apertura del mercato, ancora ci sono tante partite e tante occasioni per dimostrare". Come mai tante formazioni sempre così diverse tra loro? "Oggi non avevamo cinque giocatori che hanno iniziato a Roma: Biraghi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Quarta, più Sottil. Quando è mancato Nico la squadra ha sempre giocato come deve. Chiaro che non tutti hanno la sua freddezza e la sua scaltrezza sotto porta. Stiamo aspettando la reazione degli esterni. Alcuni sono imprescindibili, ma basta poco per perderli. Nico lo abbiamo perso stasera, Jack ha un problema al piede, Arthur ha male all'adduttore. Speriamo di recuperare per domenica almeno quelli che sono rimasti a Firenze perché quella col Verona è una partita troppo importante". In conclusione, quanto è importante aver vinto questo girone? "E' importantissimo, anche se poi l'anno scorso abbiamo disputato quel turno in più e siamo arrivati in finale. Due partite in più che avrebbero intasato il calendario, avremo più tempo per lavorare in settimana. Abbiamo poi aumentato la qualità rispetto allo scorso anno perché abbiamo vinto un girone più difficile senza mai perdere. Vuol dire che stiamo crescendo". Alessandro Latini