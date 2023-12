Ferencvaros-Fiorentina, i viola per il primato. Le ultime sulle formazioni e tv

Budapest (Ungheria), 14 dicembre 2023 – Basta un pareggio alla Fiorentina, sul campo degli ungheresi del Ferencvaros (ore 18.45 Sky Sport e Dazn) per conquistare il primo posto nel girone eliminatorio di Conference League. Centrando questo obiettivo i viola approderebbero direttamente agli ottavi di finale, in caso contrario dovrebbero passare per un altro turno con andata e ritorno.

Mister Italiano per il ruolo di centravanti sceglie Beltran, mentre sulla fascia destra torna Nico Gonzalez.

Probabili formazioni

FERENCVAROS (4-1-4-1): 90 Dibusz; 25 Makreckis, 27 Cissè, 22 Abena, 99 Ramirez; 18 Siger; 20 A. Traorè, 15 Abu Fani, 16 Zachariassen, 50 Marquinos; 72 Pesic. Allenatore: Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): 53 Christensen; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 65 Parisi; 8 Lopez, 32 Duncan; 10 Gonzalez, 72 Barak, 77 Brekalo; 9 Beltran.

Arbitro: Godinho (Portogallo)