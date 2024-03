"Jack Bonaventura presente alle esequie di Joe Barone a New York"

La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno ma da ieri è diventata ufficiale: alle esequie di Joe Barone oggi a New York sarà presente anche Jack Bonaventura. Il centrocampista della Fiorentina, l’unico giocatore che non aveva potuto assistere alla camera ardente al Viola Park poiché volato negli Stati Uniti con la Nazionale, ha ottenuto un paio di giorni di permesso in più dal club al termine degli impegni con gli azzurri (complice la squalifica per il prossimo match col Milan) e oggi alle ore 10 statunitensi - le 15 italiane - sarà presente all’interno della chiesa cattolica Sacred Hearts&St.Stephan di Brooklyn per l’estremo saluto al direttore generale.

Assieme al numero 5, che rientrerà poi in Italia con la delegazione viola volata già ieri nella Grande Mela (col presidente Commisso, erano presenti anche i dirigenti Pradè e Ferrarri e il medico Pengue), ci sarà anche il presidente della Figc Gabriele Gravina che omaggerà la salma del dirigente, destinata a essere sepolta al termine della cerimonia d’addio - che sarà trasmessa in streaming sul portale dell’impresa funebre che ha curato il viaggio di Barone - nel cimitero di Green Wood. Già ieri, tuttavia, sono state tante le personalità che sono passate per mostrare la propria vicinanza alla famiglia Barone: oltre ai vertici di Mediacom e dei New York Cosmos si sono visti anche i rappresentanti della comunità pozzallese che vivono negli Stati Uniti.

Andrea Giannattasio