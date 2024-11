Firenze, 16 novembre 2024 – Posti in piedi, letteralmente, nella sala al piano terra del Quartiere 2, a Villa Arrivabene, per la presentazione del documentario dedicato a Kurt Hamrin, a 90 anni dalla sua nascita, introdotto Michele Pierguidi (presidente del Quartiere 2) e condotto dal giornalista Massimo Sandrelli. Si tratta di “Kurt Hamrin, l’Uccellino dalle piume viola”, lavoro realizzato da Massimo Cervelli e Marco Vichi, ideatori del canale Youtube “Nuvole di Calcio” dove sarà possibile vederlo.

Tanti tifosi ed ex giocatori viola per un affascinante viaggio a ritroso nel tempo per raccontare vita e imprese del più grande goleador della storia viola: con 208 reti su 362 gare ufficiali disputate (tra campionato e coppe) Hamrin è il miglior marcatore della storia della Fiorentina e fino all’avvento di Batistuta era anche il miglior goleador viola in Serie A. Proprio Batigol con i suoi 152 gol lo ha sorpassato di una rete.

"Quando si parla della storia della Fiorentina e di campioni come Hamrin, si parla della storia di Firenze”, ha detto . Tra le tante presenze, ovviamente un posto d’onore è andato ai familiari del bomber svedese e il figlio Piero ha confessato la sua emozione e commozione nel vedere il documentario.