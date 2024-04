La curiosita’. E al Viola Park spunta Pablo Osvaldo: "Firenze mi ha sempre voluto bene»

Visita d’eccezione ieri al Viola Park: a seguire la gara della Primavera era presente anche Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante viola che in questi giorni si trova in Italia - ci resterà un mese - per fare un tour dei centri sportivi delle sue vecchie squadre italiane (è già stato a Trigoria a salutare De Rossi) e che domani sarà al Franchi per assistere alla partita col Sassuolo. Osvaldo, accompagnato da Maurizio Niccolini, ha salutato il dg Ferrari e il dt Burdisso, rimanendo senza parole per l’impianto di Bagno a Ripoli: "La mia Viola con questa struttura avrebbe vinto la Champions" le parole dell’ex bomber: "Sono legato a Firenze: questa città mi ha sempre trattato bene e le mie figlie vivono qui. Sono un… mezzo fiorentino".

A.Gian.