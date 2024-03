La curiosita’. Il periodo complicatissimo di Amrabat. Fuori dai titolari e impiegato a singhiozzo

Stagione non semplice al Manchester United per Sofyan Amrabat. Se in Inghilterra sono già certi che il marocchino non sarà riscattato dal Manchester United e farà ritorno a Firenze la prossima estate, nella giornata di domenica il centrocampista ha commesso un errore decisivo nel derby, perso, contro il Manchester City.

Pur essendo un fedelissimo di Ten Hag, Amrabat è scivolato fuori dall’undici titolare e nel 2024 ha giocato dal 1’ solo in FA Cup contro il Nottingham Forest, non da mediano davanti alla difesa ma da terzino sinistro. Costato per il prestito 9 milioni la scorsa estate, si calcola che allo United Amrabat sia costato fin qui la bellezza di 7.867 euro per ogni minuto in campo. Una cifra senz’altro extra lusso.