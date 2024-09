La curiosità - Il presidente dei cronisti stranieri è un tifoso. Stampa estera col cuore viola. A Van Aalderen l’iconica 10

Una sorpresa graditissima, accolta con l’entusiasmo di un bambino che stringe tra le mani un regalo inaspettato. Proprio per questo apprezzato e subito indossato. Maarten Van Aalderen presidente, olandese, dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e grande tifoso viola dopo aver lavorato a Firenze per nove anni all’inizio della sua carriera, è stato omaggiato dalla Fiorentina con una maglia viola personalizzata.

La maglia numero ‘10’ è stata consegnata dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini durante il corso organizzato dalla Fondazione Odg Toscana a Palazzo Grazioli, a Roma, sede della Stampa Estera. "Firenze è stata la mia prima tappa in Italia e, nonostante in Italia ci fossero anche tre olandesi molto famosi (Gullit, Van Basten e Rijkaard, ndr) ho da sempre seguito la Fiorentina, diventandone tifoso. E non ho mai smesso di seguirla. Quando riesco tornare a Firenze, mi sento sempre a casa".

E proprio ricordando Firenze, Van Aalderen ha aperto il corso dal tema ‘Il ruolo del corrispondente estero tra diritto di cronaca e deontologia’. Presenti anche Carlo Bartoli, presidente nazxionale dell’Ordine dei Giornalisti, Hannah Roberts, corrispondente per Politico in Italia, Irene Savio, corrispondente El Periodico e Raffaele Capparelli, consigliere Fondazione Odg Toscana.