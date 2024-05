La felicità di Italiano. I tifosi e le due finali: "E’ tutto fantastico»

Venti minuti dopo il fischio finale. Forse anche mezzora. Vincenzo Italiano sbuca dal tunnel degli spogliatoi e corre verso il settore ospiti. Boato degli oltre mille presenti, che hanno cominciato a cantare il suo nome e a incitarlo in vista della finale. Al termine della gara aveva imboccato il tunnel in fretta, lasciando i suoi ragazzi a festeggiare con i tifosi. E’ finita così l’avventura a Bruges del tecnico della Fiorentina, che davanti ai microfoni è parso raggiante come poche volte lo si è visto. "Due anni, due finali. E’ fantastico. Il secondo tempo è stato strepitoso. La maledizione dei pali ci perseguita, quella dei rigori per fortuna l’abbiamo interrotta. Bravi tutti, i ragazzi sono stati fantastici in questa bolgia. Quando sono arrivato a Firenze, parlando con i tifosi, dissi che avrei fatto di tutto per giocare partite europee che mi erano mancate da calciatore. Non conoscevo l’Europa, affronti avversari di livello in stadi caldissimi. Sono felice perché anche quest’anno andiamo a giocarci un trofeo".

Tre pali, però il rigore decisivo è entrato in porta. "Quest’anno sono stati maledetti i legni e pure i rigori. Ho avuto timore, invece è stato bravo Lucas che si è preso la responsabilità. In questo momento ha mostrato grande personalità, sono palloni che pesano. Non so come sia andata la questione per batterlo. Mi sono girato per bere e Nico non aveva più il pallone in mano. Loro hanno un rapporto confidenziale, non mi sono messo in mezzo e la cosa l’hanno risolta bene loro". Stasera tutti davanti alla tv per scoprire l’avversaria della finale. "L’Olympiakos nell’ultimo periodo sta facendo grandissime cose con il nuovo allenatore. Inoltre giocherebbero di fatto in casa. L’Aston Villa sapete tutti quanto è forte. Guarderemo la partita, poi prepareremo tutto nel migliore dei modi. Intanto godiamoci queste ore che sono fantastiche".

Alessandro Latini