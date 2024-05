"La Fiorentina in corsa per l'Europa: obiettivo Conference League o Europa League?"

Tutta Firenze e la Fiorentina non vedono l’ora che arrivi il 29 maggio 2024. Atene è ormai il chiodo fisso, ma la squadra di Italiano non può permettersi di snobbare il campionato. Giocare in Europa anche l’anno prossimo infatti è fondamentale per continuare il percorso di crescita cominciato tre anni fa, e questa possibilità può arrivare in due modi.

Quello più semplice e diretto passa da una partita, quella contro l’Olympiakos. In caso di vittoria della Conference infatti, i viola andebbero diretti in Europa League (senza i preliminari, cosa non di poco conto). In caso di sconfitta ad Atene ecco che il campionato dirà tutto sotto quest’aspetto. L’opzione più vicina per i viola è quella di scavalcare il Napoli e prendersi l’ottavo posto, che in ogni caso varrà la Conference League (sia che l’Atalanta vinca o perda la finale di Europa League). Più difficile, ma non impossibile mettere nel mirino il settimo posto, occupato dalla Lazio distante sei punti e che vale invece l’Europa League.

Andrea Guida