La formazione. Pongracic ci prova, Mandragora sulla mediana

La notizia migliore che ha portato in dote l’allenamento di martedì, il primo della settimana dopo la sconfitta di Bologna e 24 ore di totale libertà per i viola, è arrivata da Pongracic che ha smaltito il fastidio alla coscia che lo ha messo ko nelle ultime tre gare ed è pronto a guadagnarsi almeno la convocazione in vista della sfida di domani a Guimaraes contro il Vitoria. Il match con i portoghesi conta molto per la Fiorentina e anche per questo Palladino (che ieri non ha diretto al Viola Park l’allenamento, visto che si trovava ancora a Mugnano di Napoli in seguito al lutto che lo ha colpito) ha intenzione di fare una rotazione ragionata per l’undici titolare che affronterà i bianconeri.

La squalifica di Dodo per il prossimo turno di campionato porterà senz’altro l’allenatore a impiegare il brasiliano domani (il terzino è anche un ex della partita) mentre sulla fascia sinistra della difesa è probabile il ritorno dal 1’ di Parisi. Scontata la scelta di Mandragora e Richardson in mediana mentre in attacco non è escluso che possa toccare per una porzione di gara ancora a Gudmundsson, che va a caccia della forma migliore. In porta è ballottaggio apertissimo tra Martinelli e Terracciano.

Andrea Giannattasio